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Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 1,1 л - фото 1

Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 1,1 л

Артикул: CH-065-570
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр70/130 мм
  • Вес0,435 кг
  • Объем1,1 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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