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Чайник заварочный стекло, дерево 0,6 л

Артикул: CH-066-014
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,6 л
  • Материалдерево, стекло
  • Цветпрозрачный, светлое дерево

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