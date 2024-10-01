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Чайник заварочный с металлическим ситом, фарфор 0,45 л - фото 1

Чайник заварочный с металлическим ситом, фарфор 0,45 л

Артикул: CH-065-431
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина195 мм
  • Высота100 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,472 кг
  • Объем0,45 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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