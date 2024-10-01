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Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,95 л, белый - фото 1Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,95 л, белый - фото 2

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,95 л, белый

Артикул: CH-065-638
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Высота145 мм
  • Диаметр83 мм
  • Вес0,755 кг
  • Объем0,9 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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