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Чайник заварочный «Оникс», конический, керамика 0,5 л, черный - фото 1Чайник заварочный «Оникс», конический, керамика 0,5 л, черный - фото 2

Чайник заварочный «Оникс», конический, керамика 0,5 л, черный

Артикул: CH-065-977
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

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