Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина210 мм
- Вес0,575 кг
- Объем0,775 л
- Материалфарфор
- Цветоранжевый, белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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