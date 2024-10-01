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Чайник заварочный «Пастораль», фарфор 0,775 л, оранжевый - фото 1

Чайник заварочный «Пастораль», фарфор 0,775 л, оранжевый

Артикул: CH-065-460
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Вес0,575 кг
  • Объем0,775 л
  • Материалфарфор
  • Цветоранжевый, белый

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