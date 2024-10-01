Товар в корзине. Перейти
Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 1 л - фото 1Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 1 л - фото 2

Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 1 л

Артикул: CH-065-965
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла 0,6 л
Фотография товара Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла 0,6 л от компании ChiedoCover.
Следующий Чайник «Проотель» из термостойкого стекла, 0,4 л
Фотография товара Чайник «Проотель» из термостойкого стекла, 0,4 л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр80/70 мм
  • Вес0,39 кг
  • Объем1 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.47л, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.47л

8
В наличии 996 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л

15
В наличии 240 шт.
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон», 0,3л

9
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Бродвей», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Бродвей»

6
В наличии 81 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л

5
В наличии
Фотография товара Коктейльная рюмка «Бах», 0,26л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Бах», 0,26л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Бах», 0,26л

13
В наличии 119 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Мондо», 0,18л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Мондо», 0,18л

13
В наличии 98 шт.

Другие товары из раздела заварочные чайники

Фотография товара Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,47 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,47 л, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,47 л, белый

11
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный с металлическим ситом, фарфор 0,45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чайник заварочный с металлическим ситом, фарфор 0,45 л

6
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный с ситом, чугун 0,9 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 650
Оптовая цена

Чайник заварочный с ситом, чугун 0,9 л, черный

15
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Бонн», фарфор 0,75 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 520

Чайник заварочный «Бонн», фарфор 0,75 л, белый

11
В наличии 12 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Тренд», фарфор 0,4 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Тренд», фарфор 0,4 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от530
Оптовая цена

Чайник заварочный «Тренд», фарфор 0,4 л, белый

6
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Афродита», фарфор 1,4 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260
Оптовая цена

Чайник заварочный «Афродита», фарфор 1,4 л, белый

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Кантри Стайл» с крышкой, фарфор 0,45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 340
Оптовая цена

Чайник заварочный «Кантри Стайл» с крышкой, фарфор 0,45 л

7
В наличии 26 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Прити ти-2», стекло 0,5 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Прити ти-2», стекло 0,5 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от3 440

Чайник заварочный «Прити ти-2», стекло 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Мелодия» с крышкой, фарфор 0,75 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 130
Оптовая цена

Чайник заварочный «Мелодия» с крышкой, фарфор 0,75 л, белый

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Белая» восточный, фарфор 0,6 л, произведённого компанией ChiedoCover
от870
Оптовая цена

Чайник заварочный «Белая» восточный, фарфор 0,6 л

11
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 1 л
Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 1 л
от 1 170
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.47л, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.47л

8
В наличии 996 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л

15
В наличии 240 шт.
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон», 0,3л

9
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Бродвей», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Бродвей»

6
В наличии 81 шт.