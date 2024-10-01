Характеристики товара
Описание
Стильный заварочный чайник «Кунстверк» станет центром внимания каждого чаепития дома, на даче, пикнике, ресторане или кафе. Сделан из натуральных материалов, глазурное покрытие устойчиво к механическим повреждениям – при использовании не трескается и не покрывается «сеткой». Производитель допускает мытье в посудомоечной машине. Чайник чистого белого цвета без примесей. Универсальный дизайн впишется в каждый интерьер. Заварник долго держит температуру и полностью раскрывает вкус напитка. Товар поставляется в картонной коробке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина175 мм
- Высота75 мм
- Диаметр75 мм
- Вес0,41 кг
- Объем0,45 л
- Материалфарфор
- Цветбелый