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Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,45 л, белый

Артикул: CH-065-318
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный заварочный чайник «Кунстверк» станет центром внимания каждого чаепития дома, на даче, пикнике, ресторане или кафе. Сделан из натуральных материалов, глазурное покрытие устойчиво к механическим повреждениям – при использовании не трескается и не покрывается «сеткой». Производитель допускает мытье в посудомоечной машине. Чайник чистого белого цвета без примесей. Универсальный дизайн впишется в каждый интерьер. Заварник долго держит температуру и полностью раскрывает вкус напитка. Товар поставляется в картонной коробке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина175 мм
  • Высота75 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0,41 кг
  • Объем0,45 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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