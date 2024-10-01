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Чайник заварочный «Виллоу» с крышкой, фарфор 0,6 л - фото 1

Чайник заварочный «Виллоу» с крышкой, фарфор 0,6 л

Артикул: CH-065-646
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,6 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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