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Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,7 л - фото 1Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,7 л - фото 2

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,7 л

Артикул: CH-065-607
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Высота80 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,585 кг
  • Объем0,7 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

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