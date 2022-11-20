Характеристики товара
Описание
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
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