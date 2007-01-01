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Настоящее фото товара Чехол 44 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол 44 из плотного спандекса
32 оценки
890
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Чехол 44 из плотного спандекса

Артикул: CH-005-358
32 оценки
Основные характеристики
  • Материал чехлаСпандекс
  • Плотность300 г/м²
  • Вид чехладля стульев
  • Цветрозовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве по размерам заказчика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал чехлаСпандекс
  • Плотность300 г/м²
  • Вид чехладля стульев
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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