Характеристики товара
Описание
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Спандекс
|120
|2190
|Спандекс
|150
|2290
|Спандекс
|180
|2490
|Бифлекс
|120
|3490
|Бифлекс
|150
|3590
|Бифлекс
|180
|3890
Зажим прозрачный
Чехол 70 Premium
Стеновые панели Керкрад
Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety
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Стол RICHMOND