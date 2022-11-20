Товар в корзине. Перейти
Чехол защитный для детской коляски - фото 1Чехол защитный для детской коляски - фото 2Чехол защитный для детской коляски - фото 3

Чехол защитный для детской коляски

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Азбрук, черный
Стул Азбрук, черный
Следующий Чехлы на коляску с поворотными колесами, передние колеса - 26 см, задние - 32 см
Стул Азбрук, черный

Характеристики товара

Описание

Универсальный защитный чехол для хранения детской коляски. Выполнен из плотной водоотталкивающей ткани, которая защитит коляску не только от влаги и гаязи, но и от проникновения внутрь домашних животных. Защищает от выгорания при хранении коляски в солнечных местах. Чехол позволяет оставлять детские коляски в подъезде, кладовке, прихожей или балконе. Ткань чехла прочная и неприхотливая в использовании. Можно стирать в стиральной машинке. Чехол не предназначен для прогулок.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
9

Чехол для стола 05, бежевый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
11

Чехол для стола 05, фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
8

Чехол для стола 05, желтый

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
38Хит

Чехол для стола 05, белый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
9

Чехол для стола 03, фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, темно-синий

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, серо-голубой

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
9

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
13

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
15

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

С этим товаром покупают
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99051
59 990 ₽Оптовая цена
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

В наличии 32 шт.
Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стул Sorrel, розовыйНастоящее фото товара Стул Sorrel, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 200
Оптовая цена
12

Стул Sorrel, розовый

В наличии 194 шт.
Стул Роден, синий велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Роден, синий велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
7

Стул Роден, синий велюр/ черный каркас

В наличии 2 шт.
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
5

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
5

Офисное кресло, ткань Elain темно-серый

Подстолье АугсбургНастоящее фото товара Подстолье Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена
5

Подстолье Аугсбург

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim