Характеристики товара
Описание
Универсальный защитный чехол для хранения детской коляски. Выполнен из плотной водоотталкивающей ткани, которая защитит коляску не только от влаги и гаязи, но и от проникновения внутрь домашних животных. Защищает от выгорания при хранении коляски в солнечных местах. Чехол позволяет оставлять детские коляски в подъезде, кладовке, прихожей или балконе. Ткань чехла прочная и неприхотливая в использовании. Можно стирать в стиральной машинке. Чехол не предназначен для прогулок.