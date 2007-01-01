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Настоящее фото товара Чехлы на коляску с поворотными колесами, передние колеса - 26 см, задние - 32 см, произведённого компанией ChiedoCover
Чехлы на коляску с поворотными колесами, передние колеса - 26 см, задние - 32 см
46 оценок
438
Товар в корзине. Перейти
Чехлы на коляску с поворотными колесами, передние колеса - 26 см, задние - 32 см - фото 1Чехлы на коляску с поворотными колесами, передние колеса - 26 см, задние - 32 см - фото 2Чехлы на коляску с поворотными колесами, передние колеса - 26 см, задние - 32 см - фото 3

Чехлы на коляску с поворотными колесами, передние колеса - 26 см, задние - 32 см

Артикул: CH-031-700
46 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Чехол защитный для детской коляски от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Чехлы на колеса коляски, на резинке, диаметр колеса 32см, 4 шт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комплект чехлов на колеса для детских колясок с двумя поворотными колесами. В комплекте 4 чехлы: 2 чехла с резинкой для задних колес диаметром 27-32 см (12 дюймов) и 2 чехла с резинкой и липучкой для поворотных колес диаметром 23-26 см (10 дюймов). Защитные чехлы на колеса выполнены из плотной водоотталкивающей ткани. Чехлы легко надеваются на колеса коляски. Помогут защитят от влаги и грязи вашу квартиру и машину. Чехлы можно стирать в стиральной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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