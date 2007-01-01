Характеристики товара
Описание
Комплект чехлов на колеса для детских колясок с двумя поворотными колесами. В комплекте 4 чехлы: 2 чехла с резинкой для задних колес диаметром 27-32 см (12 дюймов) и 2 чехла с резинкой и липучкой для поворотных колес диаметром 23-26 см (10 дюймов). Защитные чехлы на колеса выполнены из плотной водоотталкивающей ткани. Чехлы легко надеваются на колеса коляски. Помогут защитят от влаги и грязи вашу квартиру и машину. Чехлы можно стирать в стиральной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет