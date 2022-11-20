Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|1090
|1420
|Спандекс
|70
|1290
|1680
|Спандекс
|80
|1390
|1810
|Бифлекс
|60
|2190
|2850
|Бифлекс
|70
|2290
|2980
|Бифлекс
|80
|2440
|3170
Зажим прозрачный
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Чехол 09 из плотного спандекса
Скатерть Limoni саржа
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 15
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.6
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.1
Стол АРКОС 21
Чехол для стола 03, темно-синий
Чехол для стола 03, серо-голубой
Чехол для стола 01, 1800x800, черный
Чехол для стола 01, 1200x600, черный
Чехол для стола 01, 1500х800, белый
Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый
Чехол для стола 01
Чехол для стола 02
Чехол для стола 03