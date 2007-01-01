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Cоусник 50 мл, d=7,5 см, серия "White Moon" - фото 1

Cоусник 50 мл, d=7,5 см, серия "White Moon"

Артикул: CH-071-307
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота31 мм
  • Диаметр75 мм
  • Объем0.05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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Товар в корзине

Cоусник 50 мл, d=7,5 см, серия "White Moon"
Cоусник 50 мл, d=7,5 см, серия "White Moon"
390
В корзине

С этим товаром покупают