Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем2 л
- Материалпластик
- Цветжелтый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 250 мл, черный, белый
Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, серый
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, зеленый
Хайбол «Индевор», 296мл, прозрачный, стекло
Нож столовый «Аркада Бэйсик», длина 235
Емкость для соусов 690мл, пластик, белый
Емкость для соусов 350мл, пластик, белый
Емкость для соусов 350мл, пластик, красный
Емкость для соусов 350мл, пластик, прозрачный
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, красный
Емкость для соусов пластик 1000мл, пластик, белый
Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 250 мл, черный, белый
Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, серый