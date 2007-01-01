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Диспенсер для соусов, "Горчица" - фото 1

Диспенсер для соусов, "Горчица"

Артикул: CH-071-393
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем2 л
  • Материалпластик
  • Цветжелтый

Отзывы

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Товар в корзине

Диспенсер для соусов, "Горчица"
Диспенсер для соусов, "Горчица"
3 890
В корзине

С этим товаром покупают