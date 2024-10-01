Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Нож серии «Модэна» имеет общую длину 210 мм. У него ручка средней ширины. Лезвие традиционной немного закругленной формы. Оно долго остается острым. В нашем каталоге большой выбор товаров из нержавеющей стали этого бренда, чтобы собрать наборы для сервировки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина2 мм
- Вес0.041 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт