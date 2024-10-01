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Нож столовый «Модэна», длина 210мм - фото 1Нож столовый «Модэна», длина 210мм - фото 2

Нож столовый «Модэна», длина 210мм

Артикул: CH-060-727
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Нож серии «Модэна» имеет общую длину 210 мм. У него ручка средней ширины. Лезвие традиционной немного закругленной формы. Оно долго остается острым. В нашем каталоге большой выбор товаров из нержавеющей стали этого бренда, чтобы собрать наборы для сервировки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина2 мм
  • Вес0.041 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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