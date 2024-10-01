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Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, желтый - фото 1

Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, желтый

Артикул: CH-063-049
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Диаметр70 мм
  • Объем0.35 л
  • Материалпластик
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке100 шт

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