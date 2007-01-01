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Емкость для соусов 350мл, пластик, красный - фото 1

Емкость для соусов 350мл, пластик, красный

Артикул: CH-062-682
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Диаметр55 мм
  • Объем0.35 л
  • Материалпластик
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке100 шт

Отзывы

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