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Ложка чайная, «Концепт №5», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая - фото 1Ложка чайная, «Концепт №5», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая - фото 2

Ложка чайная, «Концепт №5», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая

Артикул: CH-061-837
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 10 шт.

Стоимость упаковки 4 440.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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