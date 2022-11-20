Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина1100 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Комплект Фуршетный
Стол Ретро 1
Стол Harmony Extendable
Стол С-27
Стол С-23
Стол С-16 Vip
Стол балконный СБ-03
Стол балконный СБ-02
Стол балконный СБ-01
Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло