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Cтол РУАН, 1200x700 - фото 1

Cтол РУАН, 1200x700

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый

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