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Стол Грей, черный/керамика белая

Артикул: CH-056-949
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Основное преимущество в системе раскладки вместе с опорами. Опоры стола в разложенном виде не мешают сидеть, позволяют сделать большую вставку и, главное, столешница в разложенном состоянии так же крепка и надежна, как и в сложенном, тогда как обычно раскладка стола уменьшает устойчивость столешницы к нагрузкам из-за большего плеча.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Стол с овальной столешницей, тонкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех которые мы делали до сих пор.
  • Столешница премиум-класса
  • Высокая надежность материалов
  • Опоры стола раскладываются необычным образом - столешница раздвигается вместе с опорами. Это решает сразу несколько проблем: опоры не мешают сидеть никому из гостей, широкая столешница не провисает и на нее можно облокачиваться так же уверенно как и в сложенном состоянии


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300/1750 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный

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