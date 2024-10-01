Характеристики товара
Описание
Основное преимущество в системе раскладки вместе с опорами. Опоры стола в разложенном виде не мешают сидеть, позволяют сделать большую вставку и, главное, столешница в разложенном состоянии так же крепка и надежна, как и в сложенном, тогда как обычно раскладка стола уменьшает устойчивость столешницы к нагрузкам из-за большего плеча.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Стол с овальной столешницей, тонкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех которые мы делали до сих пор.
- Столешница премиум-класса
- Высокая надежность материалов
- Опоры стола раскладываются необычным образом - столешница раздвигается вместе с опорами. Это решает сразу несколько проблем: опоры не мешают сидеть никому из гостей, широкая столешница не провисает и на нее можно облокачиваться так же уверенно как и в сложенном состоянии
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300/1750 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбелый, черный