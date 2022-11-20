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Стол Bergen 2 - фото 1Стол Bergen 2 - фото 2

Стол Bergen 2

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1200/1500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыЛДСП, пластик
  • Страна изготовленияРоссия

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