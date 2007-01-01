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Стол Гаити 140*80, столешница стекло - фото 1Стол Гаити 140*80, столешница стекло - фото 2

Стол Гаити 140*80, столешница стекло

Артикул: CH-073-426
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота740 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь

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