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Барная стойка Origa

Артикул: CH-051-003
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина5260 мм
  • Глубина805 мм
  • Высота1100 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес156,55 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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