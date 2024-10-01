Товар в корзине. Перейти
Декантер «Карафс», хрустальное стекло 1л - фото 1Декантер «Карафс», хрустальное стекло 1л - фото 2

Декантер «Карафс», хрустальное стекло 1л

Артикул: CH-065-686
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Декантер «Оупенинг», 0,9л
Фотография товара Декантер «Оупенинг», 0,9л от компании ChiedoCover.
Следующий Декантер, 1,4л
Фотография товара Декантер, 1,4л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Высота220 мм
  • Диаметр72 мм
  • Вес0.614 кг
  • Объем1 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Фолкнер», произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Фолкнер»

14
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Классик», 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Классик», 0,25л

8
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Ретро», 0,19л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Ретро», 0,19л

6
В наличии 69 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Айкон», 1,17л, произведённого компанией ChiedoCover
от9406
990 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Айкон», 1,17л

8
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива рифленная, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от1 3603
1 390 ₽Оптовая цена

Кружка для пива рифленная, металлический

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Мартини», 0,175л

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,11л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,11л, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,11л

12
В наличии 96 шт.

Другие товары из раздела декантеры

Распродажа
Фотография товара Декантер «Вин», стекло 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер «Вин», стекло 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Декантер «Вин», стекло 0,25л

6
В наличии 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Сублим», 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2507
3 490 ₽Оптовая цена

Декантер «Сублим», 2л

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Карафс», 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6605
2 790 ₽

Декантер «Карафс», 1,5л

8
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Декантер «Оупэн ап», 1,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер «Оупэн ап», 1,4л , произведённого компанией ChiedoCover
от4 3208
4 690 ₽

Декантер «Оупэн ап», 1,4л

7
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Декантер «Вин», 0,573л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер «Вин», 0,573л, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Декантер «Вин», 0,573л

15
В наличии 174 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Универсал» без крышки, 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5004
2 590 ₽Оптовая цена

Декантер «Универсал» без крышки, 1,5л

5
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер,1,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от17 8909
19 600 ₽

Декантер,1,55л

8
В наличии 130 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Карафс», хрустальное стекло 0,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0708
6 590 ₽

Декантер «Карафс», хрустальное стекло 0,75л

14
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Вини», 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1208
3 390 ₽

Декантер «Вини», 1,5л

8
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Декантер кофеварка, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер кофеварка, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7108
7 290 ₽

Декантер кофеварка, стекло

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Декантер «Карафс», хрустальное стекло 1л
Декантер «Карафс», хрустальное стекло 1л
от 8 510
9 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Фолкнер», произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Фолкнер»

14
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Классик», 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Классик», 0,25л

8
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Ретро», 0,19л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Ретро», 0,19л

6
В наличии 69 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Айкон», 1,17л, произведённого компанией ChiedoCover
от9406
990 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Айкон», 1,17л

8
В наличии 150 шт.