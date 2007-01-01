Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Деревянный стол Барон О 160 х 90 черная пленка шагрень / золотые ноги
Деревянный стол Барон О 160 х 90 черная пленка шагрень / золотые ноги
8 оценок
38 990
Деревянный стол Барон О 160 х 90 черная пленка шагрень / золотые ноги - фото 1Деревянный стол Барон О 160 х 90 черная пленка шагрень / золотые ноги - фото 2Деревянный стол Барон О 160 х 90 черная пленка шагрень / золотые ноги - фото 3Деревянный стол Барон О 160 х 90 черная пленка шагрень / золотые ноги - фото 4Деревянный стол Барон О 160 х 90 черная пленка шагрень / золотые ноги - фото 5Деревянный стол Барон О 160 х 90 черная пленка шагрень / золотые ноги - фото 6
Деревянный стол Барон О 160 х 90 черная пленка шагрень / золотые ноги

Артикул: CH-081-786
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес60.6 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Барон с матовой столешницей 160 x 90 см

Величественный масштаб и выразительный дизайн для особых случаев

Этот впечатляющий стол сочетает в себе массивную столешницу и стильное основание с золотыми акцентами. Идеальное решение для просторной столовой, где важны монументальность, долговечность и безупречный эстетический вид.

Столешница из прочного МДФ толщиной 22 мм

✔ Покрытие матовое из прочной полимерной пленки

✔ Ударопрочная и устойчивая к царапинам поверхность

✔ Защита от влаги и бытовых пятен – легко поддерживать чистоту

✔ Практичность и гигиеничность для ежедневного использования

Дизайн и конструкция

● Основание: Массивные стильные опоры из круглых золотых трубочек с порошковым окрашиванием для максимальной устойчивости и защиты от царапин.

● Регулируемые подпятники: Позволяют компенсировать неровности пола для стабильного положения стола.

● Вместимость: Комфортно размещаются до 8 человек.

● Стиль: Выразительный дизайн с золотыми акцентами делает стол центральным элементом интерьера в современных стилях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес60.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаСкругленные углы, Из единого массива
  • Цветчерный, золотой
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Вес упаковки60.60 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

