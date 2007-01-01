Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал столешницы - МДФ; Цвет столешницы - белый; Ширина - 90; Высота - 75; Длина - 160;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаСкругленные углы, Из единого массива
- Цветбелый, золотой
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Вес упаковки60.60 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет