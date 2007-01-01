Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги
11 оценок
38 990
Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги - фото 1Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги - фото 2Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги - фото 3Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги - фото 4Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги - фото 5Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги - фото 6
Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги

Артикул: CH-081-785
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал столешницы - МДФ; Цвет столешницы - белый; Ширина - 90; Высота - 75; Длина - 160;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаСкругленные углы, Из единого массива
  • Цветбелый, золотой
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Вес упаковки60.60 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги
Деревянный стол Барон О 160 х 90 белая пленка шагрень / золотые ноги
38 990
