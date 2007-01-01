Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Барон с матовой столешницей 200 x 90 см
Величественный масштаб и выразительный дизайн для особых случаев
Этот впечатляющий стол сочетает в себе массивную столешницу и стильное основание с золотыми акцентами. Идеальное решение для просторной столовой, где важны монументальность, долговечность и безупречный эстетический вид.
Столешница из прочного МДФ толщиной 22 мм
✔ Покрытие матовое из прочной полимерной пленки
✔ Ударопрочная и устойчивая к царапинам поверхность
✔ Защита от влаги и бытовых пятен – легко поддерживать чистоту
✔ Практичность и гигиеничность для ежедневного использования
Дизайн и конструкция
● Основание: Массивные стильные опоры из круглых золотых трубочек с порошковым окрашиванием для максимальной устойчивости и защиты от царапин.
● Регулируемые подпятники: Позволяют компенсировать неровности пола для стабильного положения стола.
● Вместимость: Комфортно размещаются до 10 человек.
● Стиль: Выразительный дизайн с золотыми акцентами делает стол центральным элементом интерьера в современных стилях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Вес55 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаСкругленные углы, Из единого массива
- Цветчерный, золотой
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет