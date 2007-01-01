Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ
7 оценок
5 890
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - фото 3

Артикул: CH-069-021
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4490
1800 900 750 16 33.9 4490
2000 900 750 16 36.8 4890
2400 900 750 16 42.5 5090
2700 900 750 16 46.9 5290
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 2, 2400х900, бук, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

от 5 890
