Характеристики товара
Описание
В комплекте
1x Junior (12840)
1x Изогнутая горка (10020)
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
В комплекте
1x Junior (12840)
1x Изогнутая горка (10020)
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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