Характеристики товара
Описание
Пирамида-лазалка — это модульный конструктор из 237 деталей специальной структуры. Игровой комплекс способствует интенсивной двигательной активности и идеально подходит для развития моторики детей.
Пирамида-лазалка представляет собой решетку с ячейками 35×35 см — отличный вариант для детей. На такой пирамиде малыши учатся не только лазить, но и держать равновесие. Также они тренируют выносливость и ловкость, учатся распределять усилия и владеть своим телом.
В комплекте:
- 1x Пирамида-лазалка
- Руководство по сборке
- Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.