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Детский комплекс Пирамида-лазалка

Артикул: CH-063-980
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пирамида-лазалка — это модульный конструктор из 237 деталей специальной структуры. Игровой комплекс способствует интенсивной двигательной активности и идеально подходит для развития моторики детей.

Пирамида-лазалка представляет собой решетку с ячейками 35×35 см — отличный вариант для детей. На такой пирамиде малыши учатся не только лазить, но и держать равновесие. Также они тренируют выносливость и ловкость, учатся распределять усилия и владеть своим телом.

В комплекте:

  • 1x Пирамида-лазалка
  • Руководство по сборке
  • Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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