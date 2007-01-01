Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Boler, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Boler, зеленый велюр
12 оценок
113 490
Диван Boler, зеленый велюр - фото 1Диван Boler, зеленый велюр - фото 2Диван Boler, зеленый велюр - фото 3

Диван Boler, зеленый велюр

Артикул: CH-061-368
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1700 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота950 мм
  • Обивкавелюр
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота950 мм
  • Обивкавелюр
  • Каркасмассив березы

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

