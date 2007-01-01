Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Qure, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Qure
6 оценок
89 490
Товар в корзине. Перейти
Диван Qure - фото 1Диван Qure - фото 2Диван Qure - фото 3

Диван Qure

Артикул: CH-061-583
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван West, коричневый велюр
Фотография товара Диван West, коричневый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Qure, желтый велюр
Фотография товара Диван Qure, желтый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Цветбелый
  • Обивкавелюр
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Ryler двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена

Диван Ryler двухместный

89
Фотография товара Диван Toronto двухместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Toronto двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от66 790
Оптовая цена

Диван Toronto двухместный

57
Фотография товара Диван угловой JIMI, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
162 890
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, темно-синий

45
Фотография товара Римини Диван тканевый прямой бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Римини Диван тканевый прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Римини Диван тканевый прямой бежевый

31
Фотография товара Кушетка Parint текстиль, венге Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint текстиль, венге Green, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Parint текстиль, венге Green

33
Фотография товара Кушетка Кофу, textile, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Кофу, textile, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Кушетка Кофу, textile, венге

32
Фотография товара Диван Десвилль, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, оранжевый

33
Фотография товара Диван Амира 800, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амира 800, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
Оптовая цена

Диван Амира 800, серый

13
Фотография товара Мягкий угол Бруно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Бруно, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена

Мягкий угол Бруно

5
New
Фотография товара Диван Хаул, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хаул, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Диван Хаул, светло-серый

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Shaya, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Shaya, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Shaya, пластик, черный

26
В наличии 2 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Стул Bottega, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bottega, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул Bottega, серый

14
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди натур/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди натур/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49014
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди натур/зелёный

7
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Render, поворотный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 890

Стул кухонный Render, поворотный, бежевый, черный

11
Настоящее фото товара Стул Дарни 15, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Дарни 15, серый, каркас черный

6
Фотография товара Стул с подлокотниками Barrie, бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Barrie, бежевая кожа

8
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный

6
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Митч 2, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч 2, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Митч 2, синий

5
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Stack, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стул кухонный Stack, черный

13
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Noa темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Noa темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 29025
10 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Noa темно-синий

26

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Литра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Литра, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена

Диван Литра

10
Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, голубой велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, голубой велюр

7
Фотография товара Диван Iran от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iran, произведённого компанией ChiedoCover
от130 090
Оптовая цена

Диван Iran

12
Фотография товара Диван Andora, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Andora, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Andora, желтый велюр

6
Фотография товара Модуль Борн, кресло, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, кресло, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Модуль Борн, кресло, кремовый

11
Фотография товара Модуль Борн, оттоманка, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, оттоманка, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Модуль Борн, оттоманка, кремовый

15
Фотография товара Диван Ритта Long, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ритта Long, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
79 690
Оптовая цена

Диван Ритта Long, горчичный

14
Фотография товара Диван прямой Ритта, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Ритта, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
41 090
Оптовая цена

Диван прямой Ритта, горчичный

9
Фотография товара Диван Честер, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Честер, бежевый, 1600

10
Фотография товара Диван Честер, светло-бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, светло-бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Честер, светло-бежевый, 1600

10

Товар в корзине

Диван Qure
Диван Qure
от 89 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Shaya, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Shaya, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Shaya, пластик, черный

26
В наличии 2 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Стул Bottega, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bottega, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул Bottega, серый

14
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди натур/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди натур/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49014
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди натур/зелёный

7
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Render, поворотный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 890

Стул кухонный Render, поворотный, бежевый, черный

11

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности