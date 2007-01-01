Характеристики товара
Описание
Высота с учетом спинки (см): 79 / Высота сидения (см): 47 / Глубина (см): 60 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: ткань / Цвет: серый / Ширина (см): 52
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес9.1 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветсерый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет