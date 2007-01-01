Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Диван Линет, горчичный, 2600
Диван Линет, горчичный, 2600
11 оценок
68 190
Диван Линет, горчичный, 2600 - фото 1Диван Линет, горчичный, 2600 - фото 2Диван Линет, горчичный, 2600 - фото 3Диван Линет, горчичный, 2600 - фото 4Диван Линет, горчичный, 2600 - фото 5Диван Линет, горчичный, 2600 - фото 6Диван Линет, горчичный, 2600 - фото 7Диван Линет, горчичный, 2600 - фото 8Диван Линет, горчичный, 2600 - фото 9

Диван Линет, горчичный, 2600

Артикул: CH-082-043
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина2600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время. Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Универсальный диван Линет – красивая и функциональная модель, максимально соответствующая потребностям владельцев квартир и частных домов.

Элегантный дизайн и комфортная посадка делают этот диван таким популярным. Невысокая спинка, так же полностью обита основной тканью с минималистичной стяжкой. Посадка правильной высоты – 46 см и наклон спинки удобны для среднестатического роста.

Теневая зона -расстояние от пола до основания дивана, зрительно облегчает дизайн дивана и позволяет произвести уборку под диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.





Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

