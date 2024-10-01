Товар в корзине. Перейти
Диван Клауд - фото 1Диван Клауд - фото 2Диван Клауд - фото 3Диван Клауд - фото 4Диван Клауд - фото 5Диван Клауд - фото 6Диван Клауд - фото 7Диван Клауд - фото 8Диван Клауд - фото 9Диван Клауд - фото 10Диван Клауд - фото 11Диван Клауд - фото 12Диван Клауд - фото 13Диван Клауд - фото 14

Диван Клауд

Артикул: CH-068-076
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Раскладной диван Лимбург
Фотография товара Раскладной диван Лимбург от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Торонто
Фотография товара Диван Торонто от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Он никого не оставит равнодушным. Прекрасно подойдёт для небольших помещений: детской, коридора, гостиной, кабинета, фойе, кухни, офиса. На таком диване обязательно захочется отдохнуть.

Спинка также обшита тканью, поэтому его можно ставить в любое место и использовать для зонирования помещения, при этом сохраняя эстетичный вид. Одним из главных достоинств является его стильный дизайн. Модные линии и элегантные формы.

Преимуществом данной модели является большой, вместительный короб для хранения. В него поместятся пастельное бельё, а также сезонная одежда или спортивный инвентарь.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Длина спального места1500 мм
  • Ширина спального места2000 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалдерево, массив
  • Каркас диванаМеталл

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Angelic двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена

Диван Angelic двухместный

62
Фотография товара Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Диван двухместный Сибиу, серо-зеленый

46
Фотография товара Диван угловой JIMI, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
171 890
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, горчичный

58
Фотография товара Диван Сега-М textile сосна turquoise от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-М textile сосна turquoise, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена

Диван Сега-М textile сосна turquoise

86
Фотография товара Римини Диван тканевый прямой синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Римини Диван тканевый прямой синий, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена

Римини Диван тканевый прямой синий

92
В наличии 3 шт.
Фотография товара Диван Макадо угловой орех, Mustard от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой орех, Mustard, произведённого компанией ChiedoCover
от46 190
Оптовая цена

Диван Макадо угловой орех, Mustard

82
Фотография товара Диван Skanes M, шенил орех, blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Skanes M, шенил орех, blue, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Диван Skanes M, шенил орех, blue

88
Фотография товара Диван прямой Дрезден велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Дрезден велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Диван прямой Дрезден велюр зелёный

39
В наличии 17 шт.В пути 24 шт.
Фотография товара Диван-аккордеон Римини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-аккордеон Римини, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена

Диван-аккордеон Римини

12
Фотография товара Диван-кровать «Мэдисон» 2-х секционный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать «Мэдисон» 2-х секционный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от54 790
Оптовая цена

Диван-кровать «Мэдисон» 2-х секционный, серый

8

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный TOR серый x4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный TOR серый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от28 10028
38 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный TOR серый x4

88
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул с подлокотниками Hunt, бархат 03 / чёрный конус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Hunt, бархат 03 / чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99061
17 890 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Hunt, бархат 03 / чёрный конус

12
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас

6
В наличии 156 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

424
Настоящее фото товара Стул барный Сканди-65 софт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул барный Сканди-65 софт

13
Фотография товара Стул fabian, серый, ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул fabian, серый, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул fabian, серый, ткань, черный каркас

14
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Такер, коричневый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽

Стул Такер, коричневый деревянный

42
New
Фотография товара Стул обеденный Feston, вращающийся, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Feston, вращающийся, серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Стул обеденный Feston, вращающийся, серый

9
В наличии 34 шт.В пути 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Такер полубарный, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59011
7 390 ₽

Стул Такер полубарный, черный деревянный

41
Фотография товара Стул Флекс велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Флекс велюр синий

90
В наличии 764 шт.

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бирюзовый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бирюзовый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, бирюзовый шенилл

13
Фотография товара Диван с оттоманкой Painti от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Painti, произведённого компанией ChiedoCover
от93 290
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Painti

7
Фотография товара Диван Qure, фиолетовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от73 390
Оптовая цена

Диван Qure, фиолетовый велюр

14
Фотография товара Диван Qure, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от73 390
Оптовая цена

Диван Qure, белый велюр

6
Фотография товара Диван Qure, коричневый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от73 390
Оптовая цена

Диван Qure, коричневый велюр

14
Фотография товара Диван Elmir, белая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Elmir, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Elmir, белая рогожка

15
Фотография товара Диван Wiren, бежевая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, бежевая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, бежевая рогожка

5
Фотография товара Диван Donter, зеленый рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Donter, зеленый рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Диван Donter, зеленый рогожка

10
New
Фотография товара Диван трехместный Арман Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Арман Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Диван трехместный Арман Комфорт

7
New
Фотография товара Диван трехместный Арман Комфорт Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Арман Комфорт Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Диван трехместный Арман Комфорт Венге

10

Товар в корзине

Диван Клауд
Диван Клауд
49 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный TOR серый x4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный TOR серый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от28 10028
38 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный TOR серый x4

88
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул с подлокотниками Hunt, бархат 03 / чёрный конус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Hunt, бархат 03 / чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99061
17 890 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Hunt, бархат 03 / чёрный конус

12
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас

6
В наличии 156 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

424