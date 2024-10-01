Характеристики товара
Описание
Он никого не оставит равнодушным. Прекрасно подойдёт для небольших помещений: детской, коридора, гостиной, кабинета, фойе, кухни, офиса. На таком диване обязательно захочется отдохнуть.
Спинка также обшита тканью, поэтому его можно ставить в любое место и использовать для зонирования помещения, при этом сохраняя эстетичный вид. Одним из главных достоинств является его стильный дизайн. Модные линии и элегантные формы.
Преимуществом данной модели является большой, вместительный короб для хранения. В него поместятся пастельное бельё, а также сезонная одежда или спортивный инвентарь.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Длина спального места1500 мм
- Ширина спального места2000 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материалдерево, массив
- Каркас диванаМеталл