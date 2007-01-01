Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Стоун рогожка серый
26 оценок
35 990
Товар в корзине. Перейти
Диван Стоун рогожка серый - фото 1Диван Стоун рогожка серый - фото 2Диван Стоун рогожка серый - фото 3Диван Стоун рогожка серый - фото 4Диван Стоун рогожка серый - фото 5

Диван Стоун рогожка серый

Артикул: CH-051-953
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина1240 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-кровать CASICO, бирюзовый
Фотография товара Диван-кровать CASICO, бирюзовый от компании ChiedoCover.
Следующий Плетеный диван Акома, коричневый
Фотография товара Плетеный диван Акома, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

равномерное распределение нагрузки на всю площадь посадочного места.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина1240 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки360 мм
  • Вес29 кг
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Допустимая нагрузка170
  • Количество мест3
  • Высота ножек118 мм
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки1260 мм
  • Вес упаковки31.6 кг
  • Объём упаковки0.55 м3
  • Габариты упаковки для логистики1260
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Сега-Б velvet сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-Б velvet сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
40 690
Оптовая цена

Диван Сега-Б velvet сосна black

59
Фотография товара Диван Флори-Б velvet береза green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флори-Б velvet береза green, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Диван Флори-Б velvet береза green

65
Фотография товара Диван Смак 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Смак 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена

Диван Смак 2х местный

61
Фотография товара Диван Макадо угловой белая эмаль, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой белая эмаль, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой белая эмаль, графит

72
Фотография товара Диван Кин, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кин, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Диван Кин, коричневый

32
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • синий
Фотография товара Диван Десвилль, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, серо-синий

85
Фотография товара Мягкий угол Мэдисон правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Мэдисон правый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Мягкий угол Мэдисон правый

9
Фотография товара Диван Токат, мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Токат, мини, произведённого компанией ChiedoCover
от61 490
Оптовая цена

Диван Токат, мини

7
Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр

5
Фотография товара Диван Wiren, серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, серая рогожка

13
  • темно-серый
  • серый
  • бежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул кухонный Шифт, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул кухонный Шифт, оливковый, черный

10
  • зеленый, черный
  • бежевый, черный
  • серый, черный
  • желтый, черный
В пути 555 шт.
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Балтер, хром, светло-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Балтер, хром, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Балтер, хром, светло-серый, велюр

7
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный

11
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул КРИСТИАН Вайт А2635-1А, букле / орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КРИСТИАН Вайт А2635-1А, букле / орех, произведённого компанией ChiedoCover
13 99047
26 390 ₽

Стул КРИСТИАН Вайт А2635-1А, букле / орех

5
  • зеленый
  • белый
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Комплект Такер, 4 черных стула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19026
33 590 ₽

Комплект Такер, 4 черных стула

44
Настоящее фото товара Кресло SC05, произведённого компанией ChiedoCover
от138 790
Оптовая цена

Кресло SC05

33
Фотография товара Стул DUNA Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DUNA Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул DUNA Серый

8
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул пластиковый с подушкой Дюн, графит, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый с подушкой Дюн, графит, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый с подушкой Дюн, графит, белый

15
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, золотой

15

Другие товары из раздела диваны для отелей и гостиниц

Настоящее фото товара Диван Barbs трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Barbs трехместный

34
Настоящее фото товара Диван Bari двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена

Диван Bari двухместный

52
Настоящее фото товара Диван Raf трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена

Диван Raf трехместный

99
Фотография товара Диван Сега-Б velvet орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-Б velvet орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
41 190
Оптовая цена

Диван Сега-Б velvet орех grey

51
Фотография товара Диван Сега-М textile сосна turquoise от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-М textile сосна turquoise, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Диван Сега-М textile сосна turquoise

86
Фотография товара Диван Сега-М velvet венге yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-М velvet венге yellow, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Диван Сега-М velvet венге yellow

83
Фотография товара Мини-диван - "Флора" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "Флора", произведённого компанией ChiedoCover
46 690
Оптовая цена

Мини-диван - "Флора"

82
Фотография товара Мини-диван - "Альфа" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "Альфа", произведённого компанией ChiedoCover
46 790
Оптовая цена

Мини-диван - "Альфа"

85
Фотография товара Мини-диван - "DELTA" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "DELTA", произведённого компанией ChiedoCover
44 590
Оптовая цена

Мини-диван - "DELTA"

96
Фотография товара Мини-диван - "BETTA" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "BETTA", произведённого компанией ChiedoCover
45 990
Оптовая цена

Мини-диван - "BETTA"

62

Товар в корзине

Диван Стоун рогожка серый
Диван Стоун рогожка серый
от 35 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул кухонный Шифт, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул кухонный Шифт, оливковый, черный

10
  • зеленый, черный
  • бежевый, черный
  • серый, черный
  • желтый, черный
В пути 555 шт.
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Балтер, хром, светло-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Балтер, хром, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Балтер, хром, светло-серый, велюр

7
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный

11
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
В наличии 10 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности