Характеристики товара
Описание
равномерное распределение нагрузки на всю площадь посадочного места.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина1240 мм
- Высота780 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки360 мм
- Вес29 кг
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Допустимая нагрузка170
- Количество мест3
- Высота ножек118 мм
- Материал ножекметалл
- Цветсерый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки1260 мм
- Вес упаковки31.6 кг
- Объём упаковки0.55 м3
- Габариты упаковки для логистики1260
- Изделия стопируютсяНет