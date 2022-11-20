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Диван Matrix, голубой велюр

Артикул: CH-051-494
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья1200 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • ОбивкаВелюр Тедди 931
  • Цвет ножекЛак
  • Материал ножекБук
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Диван Matrix, голубой велюр
Диван Matrix, голубой велюрДиван Matrix, голубой велюр
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Фото с производства

Фотография товара Диван Matrix от компании ChiedoCover.
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