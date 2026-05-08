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Настоящее фото товара Диван Матрикс, голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Матрикс, голубой велюр
100 оценок
27 69036
42 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Диван Матрикс, голубой велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Матрикс, голубой велюр производства ChiedoCover
Хит

Диван Матрикс, голубой велюр

Артикул: CH-051-494
100 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина2000 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья1200 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Матрикс - практичное решение для интерьеров кафе, ресторанов и офисных пространств. Современный дизайн и компактные размеры позволяют эффективно использовать пространство заведения.

Модель отлично подходит для создания посадочных зон вдоль стен или в залах с высокой проходимостью.

Преимущества для HoReCa:

- современный минималистичный дизайн
- удобная посадка для гостей
- компактность и практичность
- подходит для кафе, ресторанов и офисов

Диван производится под проект интерьера:

- любой цвет и материал обивки
- большой выбор тканей и экокожи
- возможность изготовления в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья1200 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес36 кг
  • Материал ножекбук
  • Цветголубой
  • Цвет ножекЛак
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки2050 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки42 кг
  • Объём упаковки1.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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