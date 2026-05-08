Характеристики товара
Описание
Диван Матрикс - практичное решение для интерьеров кафе, ресторанов и офисных пространств. Современный дизайн и компактные размеры позволяют эффективно использовать пространство заведения.
Модель отлично подходит для создания посадочных зон вдоль стен или в залах с высокой проходимостью.
Преимущества для HoReCa:
- современный минималистичный дизайн
- удобная посадка для гостей
- компактность и практичность
- подходит для кафе, ресторанов и офисов
Диван производится под проект интерьера:
- любой цвет и материал обивки
- большой выбор тканей и экокожи
- возможность изготовления в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина670 мм
- Высота710 мм
- Ширина сиденья1200 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес36 кг
- Материал ножекбук
- Цветголубой
- Цвет ножекЛак
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки2050 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки42 кг
- Объём упаковки1.12 м3
- Изделия стопируютсяНет