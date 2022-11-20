Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота710 мм
- Ширина сиденья1200 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья450 мм
- ОбивкаВелюр Тедди 931
- Цвет ножекЛак
- Материал ножекБук
- Цветголубой
- Страна изготовленияРоссия
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