Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина740 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья450 мм
- ОбивкаВелюр
- Материал каркасафанера, бук
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Варианты размеров:
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Цена, руб
|1000
|740
|890
|9590
|1200
|740
|890
|10990
|1400
|740
|890
|12890
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