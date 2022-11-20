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Диван Neo, велюр черный, 1400 - фото 1Диван Neo, велюр черный, 1400 - фото 2Диван Neo, велюр черный, 1400 - фото 3Диван Neo, велюр черный, 1400 - фото 4Диван Neo, велюр черный, 1400 - фото 5Диван Neo, велюр черный, 1400 - фото 6Диван Neo, велюр черный, 1400 - фото 7Диван Neo, велюр черный, 1400 - фото 8Диван Neo, велюр черный, 1400 - фото 9Видеообзор: Диван Neo - видео 10

Диван Neo, велюр черный, 1400

Артикул: CH-051-903
15 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • ОбивкаВелюр
  • Материал каркасафанера, бук
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Варианты размеров:

Ширина, ммГлубина, ммВысота, ммЦена, руб
10007408909590
120074089010990
140074089012890

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Диван Neo, велюр черный, 1400
Диван Neo, велюр черный, 1400Диван Neo, велюр черный, 1400Диван Neo, велюр черный, 1400Диван Neo, велюр черный, 1400
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Фото с производства

Фотография товара Диван Neo, велюр от компании ChiedoCover.
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