Характеристики товара
Описание
Диван с мягкими округлыми формами — современный акцент для лобби, лаунж-зоны, бара или номера. Его плавный силуэт без лишних деталей выглядит актуально и «дорого», при этом легко вписывается как в минималистичные, так и в более камерные интерьеры.
Широкое посадочное место и низкая, комфортная посадка располагают к отдыху: гостям удобно общаться, ждать, работать с ноутбуком или просто расслабиться. Объемные подлокотники создают ощущение защищенности и добавляют уюта.
Ключевые преимущества:
• Комфорт «как дома»: широкое сиденье, мягкие подлокотники и низкая посадка для расслабленного отдыха.
• Актуальный дизайн: округлый силуэт подчеркивает современный стиль и повышает визуальную ценность зоны.
• Практичность для заведений: подходит для интенсивного использования в общественных пространствах.
• Выгодно для В2В: решение для комплектации объектов и проектных поставок, удобно масштабировать на несколько зон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2300 мм
- Глубина820 мм
- Высота680 мм
- Ширина сиденья1750 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья370 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Каркас диванаДерево
- Цветчерный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет