Настоящее фото товара Диван Кругси, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Кругси, велюр желтый
25 990
Диван Кругси, велюр желтый

Артикул: CH-085-810
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван Кругси — яркий архитектурный акцент и функциональный центр любого пространства. Его выразительная геометрия сразу притягивает внимание и задаёт динамику интерьера, идеально подходит для лобби, атриумов, зон ожидания и торговых галерей.

Продуманная радиальная форма обеспечивает обзор на 360° и удобную посадку с любой стороны, помогая эффективно использовать площадь и организовать потоки гостей. Мягкое сиденье с оптимальной высотой создаёт комфорт даже при длительном ожидании, а отсутствие спинок визуально облегчает пространство и делает диван универсальным: его легко вписать как в минималистичный, так и в более сложный интерьер.

Каркас дивана выполнен из крепкого, устойчивого к деформациям материала, который сохраняет форму даже при высокой проходимости. Обивка рассчитана на интенсивную эксплуатацию, не боится частой посадки и легко очищается от бытовых загрязнений — это экономит время персонала и поддерживает безупречный внешний вид зоны.

Ключевые преимущества:

• Эффектный центр композиции: круглая форма и лаконичный дизайн задают стиль и создают точку притяжения.
• Максимальное использование пространства: посадка по периметру идеально подходит для холлов и открытых площадок.
• Комфорт гостей: мягкое сиденье и продуманная высота обеспечивают расслабленное ожидание.
• Практичность для заведений: устойчивость к нагрузкам и простота ухода в ежедневной эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  • Материал каркасафанера, дерево
  • Цветжелтый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

