Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1140 мм
- Глубина800 мм
- Высота815 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас