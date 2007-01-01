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Стол Палермо, белый матовый, светлое дерево - фото 1

Стол Палермо, белый матовый, светлое дерево

Артикул: CH-075-987
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Конструкция: на 4 ножках, сборно-разборная
  • Механизм трансформации: Раздвижной тип "бабочка"
  • Синхронное раздвижение
  • Замок-фиксатор для надежной фиксации


  • Скрытая фурнитура — элегантный внешний вид без видимых креплений
  • Практичность — компактное хранение в сложенном виде
  • Удобство — плавное раскладывание столешницы

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота765 мм
  • Вес35 кг
  • МатериалМДФ, шпон, массив березы
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал подстольямассив
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, светлое дерево
  • Цвет ножекчерное дерево
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки705 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол Палермо, белый матовый, светлое дерево
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