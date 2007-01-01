Характеристики товара
Описание
- Конструкция: на 4 ножках, сборно-разборная
- Механизм трансформации: Раздвижной тип "бабочка"
- Синхронное раздвижение
- Замок-фиксатор для надежной фиксации
- Скрытая фурнитура — элегантный внешний вид без видимых креплений
- Практичность — компактное хранение в сложенном виде
- Удобство — плавное раскладывание столешницы
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1500 мм
- Глубина800 мм
- Высота765 мм
- Вес35 кг
- МатериалМДФ, шпон, массив березы
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Материал подстольямассив
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбелый, светлое дерево
- Цвет ножекчерное дерево
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки705 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет