Настоящее фото товара Стул Nura, орех натуральный, обивка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Nura, орех натуральный, обивка бежевая
10 оценок
27 990
Стул Nura, орех натуральный, обивка бежевая - фото 1Стул Nura, орех натуральный, обивка бежевая - фото 2
Стул Nura, орех натуральный, обивка бежевая

Артикул: CH-081-574
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Характеристики товара

Описание

Nura - Для тех, кто ищет удобное и практичное решение для обустройства ресторанного пространства. Этот стул прекрасно подойдет для использования в ресторанах, кафе или на террасах. Даже при длительном использовании стул сохраняет свою яркость цвета и первоначальный вид, что подтверждает его высокое качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

