Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Базис, бордовый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Базис, бордовый, 2000
5 оценок
85 990
Товар в корзине. Перейти
Диван Базис, бордовый, 2000 - фото 1Диван Базис, бордовый, 2000 - фото 2Диван Базис, бордовый, 2000 - фото 3Диван Базис, бордовый, 2000 - фото 4Диван Базис, бордовый, 2000 - фото 5

Диван Базис, бордовый, 2000

Артикул: CH-081-951
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота900 мм
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Базис, коричневый, 2600
Фотография товара Диван Базис, коричневый, 2600 от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Базис, зеленый, 1600
Фотография товара Диван Базис, зеленый, 1600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Базис – идеальное место для отдыха и расслабления ваших гостей. Его мягкая обивка и продуманная конструкция создают ощущение домашнего уюта, при этом диван легко впишется в любой интерьер, от классического до современного.

Ключевые преимущества для HoReCa:

• Непревзойденный комфорт: Мягкая обивка и эргономичный дизайн дарят ощущение полного расслабления.
• Универсальный стиль: Легко адаптируется к любому интерьеру, подчеркивая его уникальность.
• Долговечность и износостойкость: Материалы подобраны для интенсивного использования в профессиональной среде.
• Легкость в уходе: Материалы обивки устойчивы к загрязнениям и просты в чистке, что экономит ваше время.
• Создание атмосферы: Превращает любое пространство в уютное место для отдыха и общения.

Инвестируйте в комфорт ваших гостей и стиль вашего заведения с этим универсальным диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота900 мм
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Notion, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Notion, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Notion, капучино

13
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол OREGON, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стол OREGON

33
Фотография товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Эдмонтон, пластиковый, черный

50
Фотография товара Стол обеденный Dino, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dino, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, орех

38
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый

26
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стол обеденный Кудрет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кудрет, произведённого компанией ChiedoCover
от145 490
Оптовая цена

Стол обеденный Кудрет

155
Фотография товара Стул В-630 Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул В-630 Грейс

91
Фотография товара Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый

5
Фотография товара Стул Marinete, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, серый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Пентагон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 890

Стол Пентагон

164

Другие товары из раздела диваны на кухню

Фотография товара Диван Tott от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tott, произведённого компанией ChiedoCover
73 190
Оптовая цена

Диван Tott

15
Фотография товара Диван Loop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Loop, произведённого компанией ChiedoCover
58 890
Оптовая цена

Диван Loop

15
Фотография товара Диван Dazy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Dazy, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Диван Dazy

5
Фотография товара Диван Oni от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Oni, произведённого компанией ChiedoCover
88 290
Оптовая цена

Диван Oni

7
Фотография товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Need 2, 1464*730*1090мм, произведённого компанией ChiedoCover
133 590
Оптовая цена

Диван Need 2, 1464*730*1090мм

6
Фотография товара Диван Лондон, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Лондон, молочный

5
Фотография товара Диван Норис, фиолетовый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, фиолетовый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
60 090

Диван Норис, фиолетовый, 2000

9
Фотография товара Диван Норис, розовый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норис, розовый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Диван Норис, розовый, 1600

11
Фотография товара Диван Базис, светло-коричневый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, светло-коричневый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Базис, светло-коричневый, 1600

8
Фотография товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бежевый, кант черный, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, бежевый, кант черный

11

Товар в корзине

Диван Базис, бордовый, 2000
Диван Базис, бордовый, 2000
85 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Notion, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Notion, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Notion, капучино

13
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол OREGON, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стол OREGON

33
Фотография товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Эдмонтон, пластиковый, черный

50
Фотография товара Стол обеденный Dino, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dino, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, орех

38
В наличии 16 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности