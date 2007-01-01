Характеристики товара
Описание
Диван Просто — практичное и выразительное решение для лобби, зоны ожидания, переговорной или лаунж-пространства. Контраст материалов — тёплая древесная основа и строгая тёмная обивка — создаёт современный, «архитектурный» образ.
Широкое сиденье и мягкая спинка обеспечивают комфортную посадку для гостей и сотрудников. Открытая конструкция на металлических П-образных опорах визуально облегчает модель и упрощает уборку, что особенно важно для помещений с высокой проходимостью. Прочная база и износостойкие материалы делают диван удачным выбором для коммерческого использования.
Ключевые преимущества:
• Надёжность для общественных пространств: устойчивая конструкция рассчитана на ежедневную нагрузку.
• Универсальный современный стиль: сочетание дерева, металла и однотонной обивки подчёркивает статусность пространства.
• Комфортная посадка: мягкое сиденье и спинка поддерживают спину и позволяют расслабиться.
• Практичность в уходе: гладкая обивка и открытое основание упрощают поддержание чистоты.
• Удобство эксплуатации: приподнятые опоры облегчают уборку пола и сохраняют аккуратный вид зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина780 мм
- Высота780 мм
- Материал каркасаЛДСП, металл
- Цветсерый, светлое дерево
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет