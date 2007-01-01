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Настоящее фото товара Диван Просто, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Просто
90 оценок
34 990
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Новинка

Диван Просто

Артикул: CH-088-454
90 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасаЛДСП, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Просто — практичное и выразительное решение для лобби, зоны ожидания, переговорной или лаунж-пространства. Контраст материалов — тёплая древесная основа и строгая тёмная обивка — создаёт современный, «архитектурный» образ.

Широкое сиденье и мягкая спинка обеспечивают комфортную посадку для гостей и сотрудников. Открытая конструкция на металлических П-образных опорах визуально облегчает модель и упрощает уборку, что особенно важно для помещений с высокой проходимостью. Прочная база и износостойкие материалы делают диван удачным выбором для коммерческого использования.

Ключевые преимущества:

• Надёжность для общественных пространств: устойчивая конструкция рассчитана на ежедневную нагрузку.
• Универсальный современный стиль: сочетание дерева, металла и однотонной обивки подчёркивает статусность пространства.
• Комфортная посадка: мягкое сиденье и спинка поддерживают спину и позволяют расслабиться.
• Практичность в уходе: гладкая обивка и открытое основание упрощают поддержание чистоты.
• Удобство эксплуатации: приподнятые опоры облегчают уборку пола и сохраняют аккуратный вид зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасаЛДСП, металл
  • Цветсерый, светлое дерево
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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